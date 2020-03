Umenie v čase pandémie

Kultúrne ustanovizne celého sveta prestali fungovať, nemajú príjem, ohlasujú opatrenia a prepúšťanie. Ale na svoje verné publikum, ba i na to budúce, myslia nezištne, veľkoryso a s úctou a pokorou.

Reálnu hrozbu choroby sme si s náležitou intenzitou začali uvedomovať, až keď zavreli školy, divadlá a firmy a predošlý život sa zo dňa na deň stal nedosažiteľným. Internet a hlavne Facebook je plný ponúk. Dojímavé sú spevy Talianov a Španielov na balkónoch, facebookové koncerty našich a zahraničných sólistov a orchestrálnych hráčov, osobitnou kapitolou sú operné domy a filharmónie.

Zameriam sa na niekoľko, presne na tie, ktoré som si počas ostatných dvoch týždňov všímala najviac: najskôr na prenosy z Metropolitnej opery, za normálnych okolností prístupné v špeciálnych kinách. MET vybrala špičkové inscenácie – po Verdiho operách Trubadúr (Netrebko, Hvorostovsky a ď. 2015) a Traviata (Damrau, Florez a ď., 2018) to boli Donizettiho Dcéra pluku (Dessay, Florez a ď., 2008) a Lucia di Lammermoor (Netrebko, Beczala, Kwiecieň a ď., 2009), Čajkovského Eugen Onegin (Fleming, Vargas, Hvorostovsky a ď., 2007) a potom piliere kľúčového nemeckého repertoáru, Wagnerove opery Tristan a Izolda (Stemme, Pape, Rattle a ď., 2016) a celá tetralógia Prsteň Niebelungov. Ešte dnes si možno pozrieť dve opery z tetralógie, Siegfried (2011) a Súmrak bohov (2012) a v sobotu 28.3. jeho Majstrov spevákov normberských (2014) a v nedeľu 29.3. operu Tannhäuser (2015).

Výberový sumár naznačuje, aká vysoká je umelecká kvalita ponuky newyorskej opery. Inscenácie sú po odvysielaní k dispozícii ešte 24 hodín.

Aj iné operné domy sa rozhodli ponúknuť vybrané tituly, medzi nimi talianske Teatro Massimo z Palerma, či Viedenská štátna opera. Bavorská štátna opera a Štátna opera v Berlíne vysielajú unikátne koncerty. Prestížne knižnice, múzeá a galérie umožňujú virtuálne prehliadky zbierok, televízie, ale aj divadlá a filmové kluby, či jednotliví umelci ponúkajú možnosť pozrieť si inscenácie a filmy, či vypočuť si rozprávky v ich podaní. Umenie, literatúra, kultúra nás teda držia nad vodou. Uvedomujeme si to dostatočne?

Don Giovanni, Palais Garnier, 2019 (Charles Duprat / OnP)

Rada by som upozornila na produkcie Parížskej opery, ktoré si možno pozrieť počas dlhšieho časového obdobia - aktuálne je to od 23. do 29. marca je to Mozartova opera Don Giovanni. Produkcia je režijn e a výtvarne moderná a skvelá hudba je v rukách vynikajúcich spevákov, orchestra a zboru.

Sólistami sú - Don Giovanni: Étienne Dupuis, Il Commendatore: Ain Anger, Donna Anna: Jacquelyn Wagner, Don Ottavio: Stanislas de Barbeyrac, Donna Elvira: Nicole Car, Leporello: Philippe Sly, Masetto: Mikhail Timoshenko, Zerlina: Elsa Dreisig, dirigentom je Philippe Jordan, réžiu vytvoril Don Kent. Ide o produkciu z roku 2019.

Každý milovník hudby, umenia, opery, literatúry mal aj v predtým možnosť sa dostať k nahrávkam CD, DVD exkluzívnych predstavení, prípadne si pozrieť premiéry online v kinách, ale dnes, keď sa život výrazne spomalil a v istom zmysle sťažil – a o tom by vedeli by svedčiť mladé rodiny, ktoré musia zvládať starostlivosť o chod rodiny, ale aj nahrádzať školu, či učitelia, ktorí sa za pochodu učia novým metódam, ale aj chorí, či osamelí ľudia - je tento spôsob odreagovania priam žiadúci. Skutočnosť, že dnes radi siahame po internetových ponukách, nas akoby intenzivnejšie spájala so svetom, a tak umenie, ktoré je akýmsi mottom oddychu, nám prináša duchovnú očistu a objavovanie krásy a pôžitku.

Jacquelyn Wagner (Donna Anna), Stanislas de Barbeyrac (Don Ottavio), Nicole Car (Donna Elvira), Etienne Dupuis (Don Giovanni), Palais Garnier, 2019 (Charles Duprat / OnP)