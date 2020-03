Veľká príležitosť zažiť nevšedné operné a koncertné produkcie

K dispozícii je takmer štyristo záznamov koncertov zo Slovenskej filharmónie. Neprepaste túto ohromnú šancu!

Koncerty Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru môžete sledovať na stránke:

https://stream.filharmonia.sk/.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (Foto: Ján Lukáš)

Berlínska filharmónia má stránku digitálna koncertná sieň, ktorá umožňuje sledovanie koncertov:

https://www.digitalconcerthall.com/en/home.

Berlínsky Konzerthaus vysiela koncerty prostredníctvom:

https://www.konzerthaus.de/de/livestream.

Parížska opera dala k dispozícii predstavenia opery a baletu v týchto časových úsekoch: 30. 3. – 5. 4. Čajkovského Labutie jazero (predstavenie z roku 2019), 6. – 12. 4. Rossiniho Barbier zo Sevilly (predstavenie z roku 2014), 13. – 19. 4. balet Hommage à Jerome Robbins (predstavenie z roku 2018), 20. - 26. 4. Offenbachove Hoffmannove poviedky (predstavenie z roku 2016), 27. 4. – 3. 5. Bizetova Carmen (predstavenie z roku 2017), do 3. 5. cyklus Čajkovského symfónií s Orchestre de Paris a dirigentom Philippom Jordanom,

https://www.operadeparis.fr/.



Kráľovská opera Londýn sprístupnila predstavenia opery a baletu - balet Peter a vlk na hudbu Sergeja Prokofieva, od 3. 4. Händlova opera Acis and Galatea, od 10. 4. Mozartova opera Così fan tutte, od 17. 4. balet The Metamorphosis, od 24. 4. Brittenova opera Gloriana a od 1. 5. balet The Winter’s Tale.

https://www.roh.org.uk/news/the-royal-opera-house-launches-a-programme-of-free-online-content-for-the-culturally-curious-at-home

Bavorská štátna opera ponúka operu Richarda Wagnera Parsifal s dirigentom Kirillom Petrenkom,

https://operlive.de/parsifal/.

Predstavenie bude prístupné do 11. 4.

A ešte aj Donizettiho operu Lucia di Lammermoor s dirigentom Kirillom Petrenkom

https://operlive.de/lucia-di-lammermoor/, www.staatsoper.de/stream start.

V prenosoch z Metropolitnej opery môžete v utorok 31. 3. vidieť Poulencovu operu Dialogues des Carmélites (Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, Karita Mattila, dirigent Yannick Nézet-Séguin), nahrávka z 11. 5. 2019. V utorok 31. 3. a v stredu 1. 4. je na programe Rossiniho opera Barbiera zo Sevilly (Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Peter Mattei, dirigent Maurizio Benini), nahrávka z 24. 3. 2007.

Prvý aprílový deň prinesie MET operu amerického skladateľa Johna Adamsa Nixon in China (Janis Kelly a James Maddalena, dirigent John Adams), nahrávka z 12. 2. 2011. Verdiho Don Carlo je na programe 2. 4. (Marina Poplavskaya, Roberto Alagna, Simon Keenlyside, Ferruccio Furlanetto, dirigent Yannick Nézet-Séguin) z 11. 12. 2010. Bizetovi Lovci perál odznejú 3. 4. (Diana Damrau, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, dirigent Gianandrea Noseda), nahrávka z 16. 1. 2016.

Na víkend sú pripravené dve opery - Verdiho Macbeth (Anna Netrebko, Joseph Calleja, Željko Lučić, René Pape, dirigent Fabio Luisi), nahrávka z 11. 10. 2014 a Belliniho Norma (Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Matthew Rose, dirigent Carlo Rizzi), nahrávka z 7. 10. 2017.

Každé predstavenie MET je na sieti prístupné takmer 24 hodín

https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/week-3.