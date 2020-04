Virtuálny svet umenia dominuje – užime si ho

Divadlá, operné domy, koncertné inštitúcie a jednotliví umelci sa predbiehajú v ponukách pozrieť si vzácne produkcie, či živé koncerty bez publika. Ani Slovenská filharmónia nezaostáva.

Už dnes večer (14.4.) o 19,00 hod. si môžete v priamom prenose pozrieť klavírny recitál Jakuba Čižmaroviča z Koncertnej siene Slovenskej filharmónie v Bratislave. Pod názvom Koncert bez publika sa tak Slovenská filharmónia pridáva k početným inštitúciám a jednotlivcom, ktorí umením a kultúrou prispievajú k udržovaniu našej pohody. Pripomínam, že Slovenská filharmónia poskytuje záznamy svojich koncertov na stránke https://stream.filharmonia.sk/.

(archív: Slovenská filharmónia)

Exkluzívne divadlo - drámu Hamlet Williama Shakespeara v réžii slávneho Petra Brooka, môžete vidieť v produkcii divadla Bouffes du Nord v Paríži. https://www.youtube.com/watch?v=XSfRZmNPHoE&fbclid=IwAR1FI7YvM4RJMKv18DCDM1jpozPDc4aFUnxnhlJKEkijVPJFPluexZjtqlY. Ide o nestarnúcu klasiku, potrebné bude absolútne sústredenie a ponor do neľahkej angličtiny XVI. storočia. 2,5 hodinové predstavenie sa uskutočnilo v roku 2008 bez pauzy (kritika Michaela Billingtona v Guardian, 18.12.2008). Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť, že práve v tomto „Brookovom“ divadle v Paríži zorganizovala naša diplomacia úvodné podujatie k celoročnej prezentácii slovenského umenia a kultúry, ktorá sa konala v celom Francúzsku počas roka 1996 pod názvom Présences slovaques en France – Podoby Slovenska vo Francúzsku. Vystúpili na ňom operní speváci Ľubica Rybárska a Dalibor Jenis.)

Slávny veľkonočný festival Osterfestspiele Salzburg a jeho mediálny partner UNITEL uvoľňuje až do 16. apríla videá z operných produkcií z éry Christiana Tielemanna a Štátnej kapely Drážďany (2013-17). Môžete ešte vidieť operu R. Wagnera Parsifal, produkciu z roku 2013. https://www.osterfestspiele-salzburg.at/videos-1833.html

Pokračujú ponuky Viedenskej štátnej opery. Prenosy ostávajú na sieti ešte 24 hodín. Odporúčam Janáčkovu operu Príhody Lišky Bystroušky, produkciu z r. 2016, dirigent Tomáš Netopil, réžia Otto Schenk, Händlovu operu Ariodante, produkciu z r. 2018, dirigent William Christie, réžia David McVicar, operu R. Straussa Der Rosenkavalier, produkciu z r. 1994, dirigent Carlos Kleiber, réžia Otto Schenk.https://www.staatsoperlive.com/live

Pokračujú prenosy z Metropolitnej opery:

https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/

Berlínska filharmónia umožňuje sledovanie koncertov na stránke https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Berlínsky Konzerthaus vysiela koncerty prostredníctvom: https://www.konzerthaus.de/de/livestream

Zaujímavá je ponuka Parížskej opery, napr. balet Hommage à Jerome Robbins (2018), https://www.operadeparis.fr/

Neprehliadnite ani ponuku Kráľovskej opery Londýn. Vyberám Mozartovu operu Cosi fan tutte s Pavlom Bršlíkom v postave Ferranda.

Mozart's Così fan tutte in full from The Royal Opera #OurHouseToYourHouse #StayAtHome, https://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse