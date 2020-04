Umenie ako liek, úľava a nádej

Kultúrne inštitúcie sveta sa tak rozbehli s ponukami z archívu vzácnych koncertných a operných produkcií na webe, že je naozaj ťažké vybrať si tak, aby sme niečo zaujímavé nezmeškali.

Najskôr novinky zo Slovenska - zvykli sme si, že koncerty Slovenskej filharmónie môžeme vidieť kedykoľvek. Nebude to však takto vždy. Tentokrát je v ponuke atraktívna nahrávka koncertu s dirigentom Jurajom Valčuhom z r. 2017. Ide o koncertné uvedenie jednodejstvovej opery Elektra Richarda Straussa, ktoré bude možné sledovať 30. 4. o 19,00 hod. a zo záznamu iba do 7. 5.

(Archív: Slovenská filharmónia)

Slovenská filharmónia pokračuje v utorkových Koncertov bez publika. Dramaturgia sa zameriava na mladých, sčasti na tých, s ktorými mala spoluprácu už dohovorenú. Zaznievať budú do konca júna vždy o 19,00 hod. a potom budú k dispozícii ešte týždeň.

Theater an der Wien sprístupňuje novú produkciu Fidelia Ludwiga van Beethovena. Viedenská štátna opera ponúka operu Příhody Lišky Bystroušky Leoša Janáčka v réžii Otta Schenka a s dirigentom Tomášom Netopilom, vhodnú aj pre deti. Atraktívna ponuka zahŕňa ďalej operu Richarda Straussa Der Rosenkavalier v réžii Otta Schenka s dirigentom Carlosom Kleiberom a skvelými sólistami Felicity Lott, Kurt Moll, Anne Sofie von Otter, Gottfried Hornik, Barbara Bonney. Opera upozorňuje, že ide o vôbec prvý stream tohto domu z 23.3.1994.

Veľká je príležitosť zhliadnuť predstavenie Le Pavillon d'Armide | Le Sacre, balet na hudbu Čerepnina a Stravinského v choreografii Fokina (Pavillon) a Johna Neumeiera (Sacre). Na pódiu Viedenskej štátnej opery tancuje špička baletného súboru, o.i. slovenskí sólisti Nina Poláková a Roman Lazík.

Do pozornosti dávam, že medzinárodná festival Pražská jar sa konať bude, a to vo virtuálnom priestore. Viac sa dozviete na https://festival.cz/prazske-jaro-on-line/.

Sledovať môžete aj predstavenia z archívu Kráľovskej opery v Londýne, či Parížskej opery, france.tvculturebox.

Nedá mi nespomenúť, že atraktívne priame prenosy vyvrcholili minulý týždeň 4-hodinovým koncertom, ktorý zorganizovala Metropolitná opera v New Yorku so sólistami, orchestrálnymi hráčmi a zboristami, hrajúcimi doma, a to v rôznych kútoch sveta. Nechýbali prestížni umelci najvyššieho rangu, ako Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, či Elina Garanča a viac ako dve desiatky ďalších. Fascinujúcim spôsobom pripravili vystúpenia sólistov – so sprievodom klavíra, či bez neho, ale dokázali uviesť aj orchestrálne a vokálno-inštrumentálne časti opier ako Zbor Židov z Nabucca. Dojímavé a jedinečné, hlavne pre posolstvo pre chorých, zdravých a tých, od ktorých závisí život pacientov a nás všetkých. Umenie ako liek, úľava a nádej. Program moderoval generálny manažér MET Peter Gelb a dirigent Yannick Nézet-Séguin. Práve on poslal každému umelcovi video, na ktorom diriguje za sprievodu klavíra a podľa neho umelci hrali na priamo. Vyše dvesto umelcov sa tak spojilo v prosbe a poďakovaní. Unikát.

Metropolitná opera pokračuje priamymi prenosmi a uvádza trojicu kultových belkantových opier Donizettiho s tematikou troch tudorovských kráľovien - Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto Devereux. A opäť so skvelými Annou Netrebko ako Anna Bolena, Joyce diDonato ako Maria Stuarda a Sondra Radvanovsky ako Elisabetta v opere Roberto Devereux - po jej boku Elina Garanča a Mariusz Kwiecień. Stojí za zmienku, že DiDonato, Garanča i Kwiecień nie sú v našich končinách neznámi - vďaka agentúre Kapos vystúpili totiž aj v Bratislave. A milovníci opery si iste vybavia nezabudnuteľnú Editu Gruberovú - práve ona ako jediná stvárnila na scéne Viedenskej štátnej opery všetky tri tudorovské kráľovné. A operou Roberto Devereux sa pred rokom lúčila s operným javiskom na scéne Bavorskej štátnej opery v Mníchove. Možno práve spomínané dotyky a kontexty povzbudia milovníkov hudby, aby prostredníctvom unikátnych produkcií objavili nádheru (aj) belkantových opier.