Ponuka umenia je opäť veľkorysá

Koncertné sály a divadlá zmĺkli. Filmové festivaly, prehliadky múzeí a galérií i podujatia sa presunuli do virtuálneho priestoru. A prestížne festivaly, operné domy a koncertné sály znova siahli do svojich vzácnych archívov.

Popri archíve a online koncertoch Slovenskej filharmónie - https://stream.filharmonia.sk/ - by som rada upozornila na nasledujúce záznamy zo stále pribúdajúcej online ponuky:

1. Jubilujúci, storočný festival Salzburger Festspiele ponúka unikátne záznamy z tohtoročných koncertov, https://www.salzburgerfestspiele.at/en/broadcasts/streams

2. Metropolitná opera vybrala zo svojho archívu predstavenia na celý mesiac

https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/

3. Viedenská štátna opera odvysiela 6. 11. 2020 záznam z novej produkcie Eugen Onegin z 31. 10. 2020. V inscenácii účinkuje Slovenský filharmonický zbor, https://play.wiener-staatsoper.at/calendar

Avíza som ponechala v jazyku, ktorý používajú organizátori.

Salzburger Festspiele



The Belcea Quartett plays Beethoven and Webern, available until 5 Nov

LUDWIG VAN BEETHOVEN String Quartet No. 9 in C major, Op. 59/3 — ‘Rasumovsky’

ANTON WEBERN Slow Movement for String Quartet

LUDWIG VAN BEETHOVEN String Quartet No. 7 in F major, Op. 59/1 — ‘Rasumovsky’

Vienna Philharmonic · Nelsons available until 6 Nov

The Vienna Philharmonic, Andris Nelsons

GUSTAV MAHLER Symphony No. 6 in A minor

Mozart Matinee · Manze available until 8 Nov

WOLFGANG AMADEUS MOZART Symphony in D major, K. 385 – ‘Haffner’

Concerto for Horn and Orchestra in E flat major, K. 417

Serenade in G major, K. 525 — ‘Eine kleine Nachtmusik’

Concerto for Piano and Orchestra in D major, K. 537 — ‘Krönungskonzert’

Minguet Quartett available until 9 Nov

JOHANNES OCKEGHEM Chansons

GIUSEPPE VERDI Ave Maria. Enigmatic scale harmonized for four mixed voices from the Quattro pezzi sacri

LUDWIG VAN BEETHOVEN Third movement ‘Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart’ from String Quartet No. 15 in A minor op. 132

LUIGI NONO Fragmente–Stille, an Diotima for String Quartet

Camerata Salzburg · Kopatchinskaja · Metzmacher available until 11 Nov

GYÖRGY LIGETI Concerto for violin and orchestra

AUGUST NÖRMIGER Toden Tanz from Tabulaturbuch auf dem Instrumente (Bearbeitung für Streicher und Schlagzeug von Michi Wiancko)

ANONYMOUS Byzantine Chant for Psalm 140 (arranged for violin and string orchestra by Patricia Kopatchinskaja)

FRANZ SCHUBERT First Movement (Allegro) from the String Quartet No. 14 in D minor, D. 810 — ‘Der Tod und das Mädchen’ (arranged for string orchestra by Patricia Kopatchinskaja)

Der Tod und das Mädchen, D. 531 (arranged for string orchestra by Michi Wiancko)

Second movement (Andante con moto) from String Quartet No. 14 in D minor ‘Der Tod und das Mädchen’, D. 810

JOHN DOWLAND Pavane ‘Lachrimæ Antiquæ Novæ’ for string quintet from Lachrimæ, or Seaven Teares

FRANZ SCHUBERT Third movement (Allegro molto) from String Quartet No. 14 in D minor ‘Der Tod und das Mädchen’, D. 810

GYÖRGY KURTÁG Ligatura-Message to Frances-Marie (The answered unanswered question), Op. 31b, ‘Ruhelos’ from Kafka-Fragmente, Op. 24

FRANZ SCHUBERT Fourth movement (Presto) from String Quartet No. 14 in D minor ‘Der Tod und das Mädchen’, D. 810

Yoncheva · Cappella Mediterranea · Alarcón available until 12 Nov

ALESSANDRO STRADELLA Salome’s aria ‘Queste lagrime e sospiri’ from the oratorio San Giovanni Battista

CLAUDIO MONTEVERDI ‘O rosetta, che rosetta’ from Scherzi Musicali (1607) (Instrumental version)

FRANCESCO CAVALLI Adelanta’s aria ‘Luci mie, che miraste’ from the opera Xerse

ANTONIO CALDARA Ciacona in B flat major No. 12 from Suonate da camera a due violini, con il basso continuo, Op. 2 (1699)

ORLANDO GIBBONS The Silver Swan (Arrangement by Quito Gato)

CLAUDIO MONTEVERDI Voglio di vita uscir, SV 337 – Madrigal for solo voice and basso continuo (Instrumental version), ‘S’apre la tomba’ from the solo madrigal Voglio di vita uscir

LUCAS RUIZ DE RIBAYAZ Jácara por primer tono (Arrangement by Quito Gato)

JOSÉ MARÍN Ojos, pues me desdeñáis (Arrangement by Quito Gato)

HENRY PURCELL Dido’s lamento ‘Thy hand Belinda’ – ‘When I am laid in earth’ from the opera Dido and Aeneas, Z. 626

Chorus ‘With drooping wings ye Cupids come’ from the opera Dido and Aeneas, Z. 626

(Instrumental version)

ANONYMUS Zableiano mi agunce – Pièce bulgare (Arrangement by Quito Gato)

FRANCESCO CAVALLI Prologue ‘Sinfonia de La Notte’ from the opera L’Egisto (Instrumental version)

CLAUDIO MONTEVERDI Arnalta’s aria ‘Adagiati, Poppea’ – ‘Oblivian soave’ aus der Oper L’incoronazione di Poppea, SV 308

SANTIAGO DE MURCIA/DIEGO FERNÁNDEZ DE HUETE TarantelaJOHN DOWLAND Come again, sweet love doth now envite (Arrangement by Quito Gato)

SIMÓN DÍAZ Pasaje del olvido (Arrangement by Quito Gato)

ANONYMUS No hay que decirle el primor (Arrangement by Quito Gato)

West-Eastern Divan Orchestra · Barenboim available until 13 Nov

RICHARD WAGNER Siegfried Idyll for Chamber Orchestra, WWV 103

ARNOLD SCHOENBERG Chamber Symphony No. 1 in E major for 15 solo instruments, Op. 9

PIERRE BOULEZ Mémoriale for solo flute and eight instruments

LUDWIG VAN BEETHOVEN Große Fuge in B flat major (Version for string orchestra), Op. 133

Mozart Matinee · Capuano available until 17 Nov

WOLFGANG AMADEUS MOZART Symphony in A major, K. 201 (186a), Amital’s aria ‘Quel nocchier che in gran procella’ from the oratorio Betulia liberata, K. 118 (74c), Aria ‘Voi avete un cor fedele’ for soprano and orchestra, K. 217, Recitative and rondo ‘Ch’io mi scordi di te?’ – ‘Non temer, amato bene’ for soprano with piano and orchestra, K. 505, Symphony in G minor, K. 183, Motet ‘Exsultate, jubilate’ for soprano and orchestra in F major, K. 165 (158a)

Martha Argerich · Renaud Capuçon available until 18 Nov

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata for Violin and Piano No. 8 in G major, Op. 30/3

SERGEY PROKOFIEV Sonata for Violin and Piano No. 2 in D major, Op. 94a

CÉSAR FRANCK Sonata for Violin and Piano in A major

Mozart Matinee · Á. Fischer available until 21 Nov

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Symphony in E flat major, K. 16

Serenade in D major, K. 203 (189b) — ‘Colloredo’

Symphony in C major, K. 551 — ‘Jupiter’

Recital Barenboim available until 22 Nov

LUDWIG VAN BEETHOVEN Piano Sonata No. 31 in A flat major, Op. 110

33 Variations on a Waltz, by Anton Diabelli, Op. 120 — ‘Diabelli Variations’

Recital A. Schiff available until 23 Nov

FRANZ SCHUBERT Four Impromptus, D. 935

LEOŠ JANÁČEK Piano Sonata in E flat major — 1. X. 1905, from the Street, In the Mists

FRANZ SCHUBERT Piano Sonata in C major, D. 840 — ‘Reliquie’

Vienna Philharmonic · Thielemann available until 24 Nov

RICHARD WAGNER Fünf Gedichte for female voice and piano, WWV 91 — ‘Wesendonck Lieder’ (orchestration by Felix Mottl)

ANTON BRUCKNER Symphony No. 4 in E flat major, WAB 104 – ‘Romantic’

Vienna Philharmonic · Dudamel available until 27 Nov

FRANZ LISZT Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in E flat major

IGOR STRAVINSKY L’Oiseau de feu (The Firebird)

The Big Three

Chamber Concert Grubinger & The Percussive Planet Ensemble available until 26 Nov

WOLFGANG RIHM Tutuguri VI (Kreuze)

IANNIS XENAKIS Pléïades

STEVE REICH Drumming (Part One)

Camerata Salzburg · Honeck available until 28 Nov

ARVO PÄRT Cantus in Memory of Benjamin Britten for string orchestra and bell

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto for Clarinet and Orchestra in A major, K. 622

RICHARD STRAUSS Metamorphosen. A study for 23 solo strings, Op. AV 142

Flórez · Scalera available until 29 Nov

LUDWIG VAN BEETHOVEN Adelaide, Op. 46, Der Kuss, Op. 128, ‘Sad and luckless was the season’ from 20 Irische Lieder, WoO 153/6

FELIX MENDELSSOHN Venetianisches Gondellied for piano solo from Lieder ohne Worte, Op. 30/6

RICHARD STRAUSS Zueignung, Op. 10/1, Heimliche Aufforderung, Op. 27/3, Cäcilie, Op. 27/2

VINCENZO BELLINI Arietta ‘Almen se non poss’io’ from Sei ariette da camera (Arrangement for piano solo by Carl Czerny), Arietta ‘Ma rendi pur contento’ from Sei ariette da camera

Pollione’s Cavatina and Cabaletta ‘Meco all’altar di Venere…’ – ‘Me protegge, me difende’ from the opera Norma

GIUSEPPE VERDI Jacopo’s Cavatina and Cabaletta ‘Brezza del suol natio… Dal più remoto esilio’ – ‘Odio solo’ from the opera I due Foscari, Romanza senza parole in F major for piano solo – ‘Il cielo d’Italia’

ÉDOUARD LALO Mylio’s Aria ‘Vainement, ma bien-aimée’ from the opera Le Roi d’Ys

JULES MASSENET Aria of the Chevalier Des Grieux ‘Ah, fuyez, douce image’ from the opera Manon, Méditation from the opera Thaïs (Arrangement for piano solo)

GIACOMO PUCCINI Rodolfo’s Aria ‘Che gelida manina’ from the opera La bohème

Juan Diego Florez (Foto: Wiener Staatsoper/ Michael Pöhn)

Metropolitná opera New York

Free streaming on the Met website, with each performance available for a period of 23 hours, from 7:30 p.m. EDT until 6:30 p.m. the following day.

Thursday, November 5 Rossini’s Semiramide

Starring Angela Meade, Elizabeth DeShong, Javier Camarena, Ildar Abdrazakov, and Ryan Speedo Green, conducted by Maurizio Benini. From March 10, 2018.

Friday, November 6 Verdi’s La Forza del Destino

Starring Leontyne Price, Giuseppe Giacomini, Leo Nucci, and Bonaldo Giaiotti, conducted by James Levine. From March 24, 1984.

Saturday, November 7 Gounod’s Roméo et Juliette

Starring Anna Netrebko, Roberto Alagna, Nathan Gunn, and Robert Lloyd, conducted by Plácido Domingo. From December 15, 2007.

Sunday, November 8 Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg

Starring Annette Dasch, Johan Botha, Paul Appleby, and Michael Volle, conducted by James Levine. From December 13, 2014.

Monday, November 9 Tchaikovsky’s Iolanta / Bartók’s Bluebeard’s Castle

Starring Anna Netrebko and Piotr Beczała in Iolanta, and Nadja Michael and Mikhail Petrenko in Bluebeard’s Castle, conducted by Valery Gergiev. From February 14, 2015.

Tuesday, November 10 Strauss’s Salome

Starring Karita Mattila, Ildikó Komlósi, Kim Begley, Joseph Kaiser, and Juha Uusitalo, conducted by Patrick Summers. From October 11, 2008.

Wednesday, November 11 Puccini’s La Fanciulla del West

Starring Deborah Voigt, Marcello Giordani, and Lucio Gallo, conducted by Nicola Luisotti. From January 8, 2011.

Thursday, November 12 Berg’s Lulu

Starring Marlis Petersen, Susan Graham, Daniel Brenna, Paul Groves, Johan Reuter, and Franz Grundheber, conducted by Lothar Koenigs. From November 21, 2015.

Friday, November 13 Britten’s Peter Grimes

Starring Patricia Racette, Anthony Dean Griffey, and Anthony Michaels-Moore, conducted by Donald Runnicles. From March 15, 2008.

Saturday, November 14 Philip Glass’s Akhnaten

Starring Dísella Lárusdóttir, J'Nai Bridges, Anthony Roth Costanzo, Aaron Blake, Will Liverman, Richard Bernstein, and Zachary James, conducted by Karen Kamensek. From November 23, 2019.

Sunday, November 15' Thomas Adès’s The Exterminating Angel

Starring Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally Matthews, Sophie Bevan, Alice Coote, Christine Rice, Iestyn Davies, Joseph Kaiser, Frédéric Antoun, David Portillo, David Adam Moore, Rod Gilfry, Kevin Burdette, Christian Van Horn, and John Tomlinson, conducted by Thomas Adès. From November 18, 2017.

Monday, November 16 Verdi’s Don Carlo

Starring Marina Poplavskaya, Roberto Alagna, Simon Keenlyside, and Ferruccio Furlanetto, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From December 11, 2010.

Tuesday, November 17 Gounod’s Faust

Starring Marina Poplavskaya, Jonas Kaufmann, and René Pape, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From December 10, 2011.

Wednesday, November 18 Dvořák’s Rusalka

Starring Renée Fleming, Emily Magee, Dolora Zajick, Piotr Beczała, and John Relyea, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From February 8, 2014.

Thursday, November 19 Verdi’s La Traviata

Starring Diana Damrau, Juan Diego Flórez, and Quinn Kelsey, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From December 15, 2018.

Friday, November 20 Poulenc’s Dialogues des Carmélites

Starring Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, and Karita Mattila, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From May 11, 2019.

Saturday, November 21 Puccini’s Turandot

Starring Christine Goerke, Eleonora Buratto, Yusif Eyvazov, and James Morris, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From October 12, 2019.

Sunday, November 22 Berg’s Wozzeck

Starring Elza van den Heever, Tamara Mumford, Christopher Ventris, Gerhard Siegel, Andrew Staples, Peter Mattei, and Christian Van Horn, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From January 11, 2020.

Monday, November 23 Verdi’s Il Trovatore

Starring Sondra Radvanovsky, Dolora Zajick, Marcelo Álvarez, and Dmitri Hvorostovsky, conducted by Marco Armiliato. From April 30, 2011.

Tuesday, November 24 Nico Muhly’s Marnie

Starring Isabel Leonard, Iestyn Davies, and Christopher Maltman, conducted by Roberto Spano. From November 10, 2018.

Wednesday, November 25 Thomas’s Hamlet

Starring Marlis Petersen, Jennifer Larmore, Simon Keenlyside, and James Morris, conducted by Louis Langrée. From March 27, 2010.

Thursday, November 26 Strauss’s Elektra

Starring Nina Stemme, Adrianne Pieczonka, Waltraud Meier, and Eric Owens, conducted by Esa-Pekka Salonen. From April 30, 2016.

Friday, November 27 Donizetti’s Lucia di Lammermoor

Starring Natalie Dessay, Joseph Calleja, Ludovic Tézier, and Kwangchul Youn, conducted by Patrick Summers. From March 19, 2011.

Saturday, November 28 Wagner’s Die Walküre

Starring Christine Goerke, Eva-Maria Westbroek, Jamie Barton, Stuart Skelton, Greer Grimsley, and Günther Groissböck, conducted by Philippe Jordan. From March 30, 2019.

Sunday, November 29 Verdi’s Simon Boccanegra

Starring Kiri Te Kanawa, Plácido Domingo, Vladimir Chernov, and Robert Lloyd, conducted by James Levine. From January 26, 1995.

Monday, November 30 Tchaikovsky’s Eugene Onegin

Starring Renée Fleming, Ramón Vargas, and Dmitri Hvorostovsky, conducted by Valery Gergiev. From February 24, 2007.

Tuesday, December 1 Verdi’s Aida

Starring Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, James McCracken, and Simon Estes, conducted by James Levine. From January 3, 1985.

Wednesday, December 2 Wagner’s Parsifal

Starring Katarina Dalayman, Jonas Kaufmann, Peter Mattei, Evgeny Nikitin, and René Pape, conducted by Daniele Gatti. From March 2, 2013.

Thursday, December 3 Verdi’s Macbeth

Starring Anna Netrebko, Joseph Calleja, Željko Lučić, and René Pape, conducted by Fabio Luisi. From October 11, 2014.

Friday, December 4 Bizet’s Carmen

Starring Barbara Frittoli, Elīna Garanča, Roberto Alagna, and Teddy Tahu Rhodes, conducted by Yannick Nézet-Séguin. From January 16, 2010.

Saturday, December 5 Strauss’s Ariadne auf Naxos

Starring Jessye Norman, Kathleen Battle, Tatiana Troyanos, and James King, conducted by James Levine. From March 12, 1988.

Sunday, December 6 Puccini’s Tosca

Starring Shirley Verrett, Luciano Pavarotti, and Cornell MacNeil, conducted by James Conlon. From December 19, 1978.

Viedenská štátna opera



Donnerstag, 5. November 2020, 19.00 Uhr

Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI (Vorstellung vom 2. November 2020)

Musikalische Leitung: Marco Armiliato, Inszenierung, Bühne & Kostüme: Jean-Pierre Ponnelle, Santuzza: Eva-Maria Westbroek, Turiddu: Brian Jagde, Alfio: Ambrogio Maestri, Lucia: Zoryana Kushpler, Lola: Isabel Signoret, Canio (Pagliaccio): Roberto Alagna, Nedda (Colombina): Aleksandra Kurzak, Tonio (Taddeo): Ambrogio Maestri, Beppo (Arlecchino): Andrea Giovannini, Silvio: Sergey Kaydalov



Freitag, 6. November 2020, 19.00 Uhr

Piotr I. Tschaikowski EUGEN ONEGIN (Vorstellung vom 31. Oktober 2020)

Musikalische Leitung: Tomáš Hanus, Inszenierung und Bühne: Dmitri Tcherniakov, Tatjana: Nicole Car, Eugen Onegin: Andrè Schuen, Olga: Anna Goryachova, Lenski: Bogdan Volkov, Fürst Gremin: Dimitry Ivashchenko



Samstag, 7. November 2020, 19.00 Uhr

Olga Neuwirth ORLANDO (Vorstellung vom 18. Dezember 2019)

Musikalische Leitung: Matthias Pintscher, Regie: Polly Graham



Sonntag, 8. November 2020, 19.00 Uhr

Charles Gounod ROMÉO ET JULIETTE (Vorstellung vom 1. Februar 2017)

Musikalische Leitung: Plácido Domingo, Inszenierung: Jürgen Flimm, Lichtarchitektur: Patrick Woodroffe, Roméo: Juan Diego Flórez, Juliette: Aida Garifullina, Stéphano: Rachel Frenkel, Tybalt: Carlos Osuna, Mercutio: Gabriel Bermúdez, Frère Laurent: Dan Paul Dumitrescu



Montag, 9. November 2020, 19.00 Uhr (Vorstellung vom 17. Februar 2019)

Giacomo Puccini TOSCA

Musikalische Leitung: Marco Armiliato, Inszenierung: Margarethe Wallmann, Floria Tosca: Sondra Radvanovsky, Mario Cavaradossi: Piotr Beczala, Baron Scarpia: Thomas Hampson, Cesare Angelotti: Ryan Speedo Green, Mesner: Alexandru Moisiuc.