Premiéra Carmen vo Viedenskej štátnej opere

Viedenská štátna opera uviedla 21. februára premiéru opery Georgea Bizeta Carmen. Uskutočnila sa bez návštevníkov prostredníctvom live-streamu. Účinkovali aj dvaja slovenskí sólisti.

Pri vlaňajšej premiére Čajkovského opery Eugen Onegin sme s úľubou sledovali zapojenie Slovenského filharmonického zboru do speváckej, ale aj hereckej akcie. A boli sme aj pri debute Slávky Zámečníkovej v Donizettiho opere Don Pasquale. Tentokrát, žiaľ, iba virtuálne, ale predsa naživo a bez obmedzenia počtu divákov, mohla široká verejnosť sledovať premiéru obľúbeného operného titulu Carmen Georgea Bizeta, pravdepodobne najobľúbenejšej francúzskej opery.

Viedenská štátna opera má nové vedenie. Počet navrhnutých premiér jej novým riaditeľom Bogdanom Roščićom, sa ustálil na osem. Uvádzam ich podľa naplánovaného harmonogramu – Madama Butterfly, Eugen Onegin, Únos zo serailu, Zradené more, Carmen, La traviata, Parsifal, Korunovácia Poppey a Macbeth. V sólistickej ponuke nechýba Juan Diego Florez, Pretty Yendé, Anna Netrebko a Elina Garanča, ale ani ďalšie umelecké osobnosti. V dramaturgii je prierez storočiami – od renesancie, cez klasiku, romantizmus až po XX. storočie. Potvrdzuje to mozaika skladateľov citovaných operných titulov - Monteverdi, Mozart, Verdi, Wagner, Čajkovskij, Bizet, Puccini i Henze.

To je v týchto časoch úctyhodný plán. Prezrádza veľa o ambícii Roščića pokračovať v ponuke tej najvyššej kvality. Zároveň nové vedenie deklaruje, že chce do operného štúdia Viedenskej štátnej opery prilákať mladých sólistov a do jej hľadiska mladých poslucháčov, aj keby to malo poškodiť výšku príjmov opery. A matiné, venované Carmen, vysielané tiež digitálne, ukázalo, do akej hĺbky Roščić so svojou dlhoročnou skúsenosťou rozhlasového redaktora a manažéra načiera a kam sa hodlá prepracovať. Slúži mu ku cti, že vybudoval nejednu hudobnú značku, aj keď to nebola vždy oblasť vážnej hudby.

Anita Rachvelishvili (Carmen), Piotr Beczała (Don José) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Výber Carmen vnímam ako ukážku smerovania hlavne pokiaľ ide o réžiu. Viedenská štátna opera je dlhodobo považovaná za mekku klasického tvaru a výpovede, za ktorou milovníci opery cestujú stovky kilometrov, odvážnejšie koncepty sa presadzujú ťažšie. Priviezť Carmen v silnej a svojskej režisérskej koncepcii Španiela Calixta Bieita, vzbudzujúcej už 22 rokov protichodné nadšené, ale aj nenávistné reakcie, je rozhodne istým signálom, že sa vody budú hýbať viac. Bieitov team tvoria aj scénograf Alfons Flores a kostýmová výtvarníčka Mercè Paloma. Táto inscenácia vystriedala Carmen v slávnej réžii Franca Zeffirelliho, ktorá kraľovala v Dome na Ringu od roku 1978!



Zatiaľ čo predošlý šéf Dominique Meyer masívne obohacoval repertoár o veľkú francúzsku operu a bol otvorený aj súčasnej hudbe, Roščić dáva priestor modernému divadlu, aj keď je ono aspoň v tom našom prípade vlastne už vyše dvadsaťročné. Je však živé a akceptoval ho aj Paríž. Jednoducho táto koncepcia priam ohuruje umelcov, aj publikum alebo jeho časť. Je živá, dynamická, dobre známy príbeh zo španielskej Sevilly z 19. storočia prenáša do súčasnosti, ba aktualizuje aj o drobné prvky dnešnej doby. Jej dej sa odohráva v autonómnom španielskom meste Ceuta v Afrike, poznačenom biedou, trpiacom násilím, vládnucou mafiou, chaosom. Príbeh sa odvíja ako dráma - povedzme, že - zo 60-tych rokov, na scéne defilujú opotrebované mercedesy z toho obdobia, ináč je scéna striedma a mení sa z námestia na skrýšu v horách či arénu.

Anita Rachvelishvili (Carmen), Piotr Beczała (Don José) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Postava zvodnej cigánky Carmen však nie je ukotvená v španielskom folklóre, je to súčasná žena, ktorá je vyčerpaná, má však svoju hrdosť a neprestáva bažiť po láske a túžiť po slobode. Dnes je azda najžiadanejšou Carmen Gruzínka Anita Rachvelishvili. Vo Viedni spievala túto rolu po prvýkrát. Réžia jej predpisuje lascívnosť, zvádzanie, agresiu, ale z hĺbky jej postavy preniká na povrch akýsi nekonečný smútok. Aj ten je však v súlade s hlavnou líniou libreta a réžie – ostať slobodnou za každú cenu i za cenu smrti. Bola to presvedčivá Carmen, vynikajúco spievala, jej zvučný mezzosoprán je ideálny pre túto dynamickú postavu a aj herecky vydala zo seba maximum. Škoda, že práve na jej postave sa najviac odhaľuje zámerná surovosť kostýmov tejto inscenácie.

Aj nežný Don José sa mení na surovca, je to plnokrvná postava, ukazuje šialeného zaľúbenca úplne ináč ako v klasicky čistých, dejovej línii verných inscenáciách Carmen. Skvelý poľský tenorista Piotr Beczala sa postavy ujal za chorého kolegu Charlesa Castronova. Spieval vynikajúco vo všetkých hlasových polohách svojho priezračného hlasu. Bol sugestívny nielen v slávnej kvetinovej árii, ale aj v celej speváckej úlohe a hereckej akcii. Miluje, odmieta, zabíja. Opustí dievča, pre neho určené, zbožné a pokorné, Micaëlu, aby napriek porušeniu vojenskej disciplíny nasledoval príťažlivú Carmen. Po objavení sa šarmantného toreádora Escamilla, do ktorého sa Carmen zamiluje rovnako vášnivo ako predtým do neho, Carmen zavraždí.

Don José ako vojak patrí do vojenskàho pluku poručíkq Zunigu, ktorého skvele stvárňuje Slovák Peter Kellner. Po tom, čo pôsobil v rakúskom Grazi, je už po tretiu umeleckú sezónu členom Viedenskej štátnej opery. A môže sa pochváliť zaujímavými hosťovaniami napríklad v Londýne, kde mal recitál vo Wigmore Hall či Salzburgu na prestížnom letnom festivale.

Vera-Lotte Boecker (Micaëla) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Toľko brutality a agresie, ako sa objavuje v tejto réžii, to prekreslenie jednotlivých postáv do reálnych typov, existujúcich v ktorejkoľvej hladom, biedou a mafiou skúšanej dnešnej krajine, je sugestívne a srdcervúce. Vyvoláva otázniky, ako s tým všetkým naložíme? Egoizmus, nerešpektovanie človeka, jedinca, jeho krásy, ak chcete, integrity – to vidíme už na postave Micaëly. Najprv je nežná, neskúsená, ale jej ária v prvom dejstve už predznamenáva, že aj ona bude v priebehu deja iná. A keď v treťom dejstve nástojí, aby Don José išiel k umierajúcej matke, už aj ona je agresívna a adresuje Carmen vulgárne gesto. Výborne ju stvárnila iba pred pár dňami oslovená členka Viedenskej štátnej opery Vera-Lotte Boecker. Pôvodne plánovaná Ukajinka Olga Kulchynska tiež ochorela.

Erwin Schrott (Escamillo) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Postavu Escamilla naštudoval Erwin Schrott, elegantný zjav v postavew súverénneho toreádora, s kultivovaným, možno nie vo všetkých polohách vyrovnaným hlasom v tejto kľúčovej role opery. Ako priateľky Carmen, Frasquita a Mercedes, sa predstavili vynikajúce Slávka Zámečníková a Szilvia Vörös. Trblietavý soprán Slávky Zámečníkovej prežiaril bujaré výjavy pašerákov a cigánov v 2. dejstve. Bola náruživá, herecky sa dopĺňali so Szilviou Vörös, Petrom Kellnerom i Anitou Rachvelishvili. Zapadli do orgií na scéne a hrali s mladíckym temperamentom.

Peter Kellner (Zuniga), Anita Rachvelishvili (Carmen), Slávka Zámečníková (Frasquita) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Zbor má nezastupiteľnú úlohu v opere Carmen. Je nesmierne pôsobivý v scéne detí v úvodnom dejstve, ale najmä v závere, v aréne, kde neuveriteľným spôsobom znásobuje a zahusťuje dej. Je jeho nositeľom a iba jeho prostredníctvom vnímame byčí zápas toreádora. Speváci sa odviazali v bujarom nadšení a odpútali pozornosť od nešťastnej Carmen, tušiacej blížiacu sa smrť.

Szilvia Vörös (Mercédès), Anita Rachvelishvili (Carmen), Slávka Zámečníková (Frasquita) (Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Neboli by to Viedenskí filharmonici, hrajúci ako Orchester Viedenskej štátnej opery, keby sa významná zásluha na úspechu nedávnej premiéry Carmen nepripísala aj im. Na čele orchestra, sólistov a zboru bol vo svete výborne etablovaný Kolumbijčan Andrés Orozco-Estrada od tohtoročnej sezóny šéf Viedenských symfonikov. A tak, popri fascinujúcej, stále živej a aktuálnej výpravnej réžii Calixta, to bola šťavnatá hudba, ktorá dominovala v poradí 11. inscenácie Carmen vo Viedenskej štátnej opere.

Recenzia odznela na Rádiu Devín.

https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/249211/recenzia-opery-viedenska-carmen